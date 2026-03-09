Dies gab der Europäische Rat in Brüssel bekannt. Nötig ist nun noch die Billigung durch das Europäische Parlament, das morgen über die Personalie abstimmt.
Ritter ist seit 2020 bereits stellvertretender Generalstaatsanwalt der Behörde. Sollten die EU-Abgeordneten wie erwartet zustimmen, würde Ritter sein Amt am 1. November antreten und dann die rumänische Juristin Laura Codruta Kövesi ablösen.
Die Europäische Staatsanwaltschaft ist eine unabhängige EU-Behörde, die bei Finanzdelikten auf europäischer Ebene wie Betrug, Korruption oder grenzüberschreitendem Steuerbetrug ermittelt.
