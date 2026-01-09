Umstritten: Das geplante Mercosur-Abkommen. (picture alliance/dpa | Santiago Mazzarovich)

In Brüssel kommen dazu die Botschafter der Mitgliedsländer zusammen. Über das Abkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay war mehr als 25 Jahre verhandelt worden. Eine Unterzeichnung bereits im vergangenen Dezember kam wegen Vorbehalten Frankreichs, Italiens und mehrerer weiterer Länder nicht zustande. Die Staaten befürchten Nachteile bei der Wettbewerbsfähigkeit durch billigere Importe aus Südamerika. Zuletzt hatte Italien aber nach Zugeständnissen der EU-Kommission seinen Widerstand aufgegeben. Damit wäre die nötige Mehrheit unter den Mitgliedsstaaten erreicht.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will das Abkommen in der kommenden Woche in Paraguay unterzeichnen.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.