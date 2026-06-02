Geld bei Verspätungen

Die europäischen Regeln für Fluggastrechte sind derzeit in Verhandlung. (imago / Schöning)

Dabei geht es auch darum, ab welcher Verspätung von Flügen Passagiere künftig eine Entschädigung bekommen. Die EU-Staaten hatten sich im vergangenen Jahr dafür ausgesprochen, dass Fluggäste künftig erst nach vier Stunden Verspätung eine Zahlung erhalten. Das Europaparlament und auch die deutsche Bundesregierung wollen dagegen, dass es wie bisher schon ab drei Stunden Verspätung Geld gibt. Weitere Themen sind die Formulare für Erstattungen und Bestimmungen für das Handgepäck.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.