Russische Touristen

Mehrere europäische Länder sind besorgt über die wachsende Zahl der russischen Touristen im Schengenraum. (imago / imagebroker / Maksim Zabarovskii)

Es sei zutiefst beunruhigend, eine wachsende Zahl russischer Touristen zu sehen, die Strand- und Badeurlaube in europäischen Ferienorten machten, heißt es in einem von elf Ländern unterzeichneten Brief an die Brüsseler Behörde, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Die Staaten fordern darin die Einführung neuer Maßnahmen, um die Zahl dieser Urlauber zu begrenzen. Zu den Unterzeichnern gehören neben den neun EU-Ländern Schweden, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Niederlande und Polen auch Norwegen und Island.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.