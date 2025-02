Die EU-Staats- und Regierungschefs treffen sich in Brüssel (Archivbild aus Dezember 2024). (picture alliance / dpa / Belga / Nicolas Maeterlinck)

Unter anderem soll über die Finanzierung gemeinsamer Rüstungsprojekte gesprochen werden. Weiteres Thema ist der drohende Handelskonflikt mit den USA. Als Gäste wurden NATO-Generalsekretär Rutte und der britische Premierminister Starmer eingeladen.

Gestern hatte sich Starmer mit Bundeskanzler Scholz in der Nähe von London getroffen. Bei dem Gespräch ging es unter anderem um die Wiederannäherung Großbritanniens an die EU. Starmers Labour-Regierung strebt eine engere Zusammenarbeit mit den EU-Staaten in den Bereichen Sicherheit, Handel und Wirtschaft an.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.