Künstliche Intelligenz

EU startet Milliardenprojekt für sieben KI-Gigafactories. (Getty Images / Francesco Carta fotografo)

Mit der Initiative soll eine europäische Infrastruktur gefördert werden, um die digitale Souveränität und Datenhoheit der EU zu sichern und ihre Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen wie Microsoft, Google oder Amazon zu verringern. Die geplanten Rechenzentren sollen moderne KI-Prozessoren, Cloud-Technologien, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und energieeffiziente Infrastrukturen zusammenführen. Unternehmen, Wissenschaft und öffentliche Stellen sollen damit einen besseren Zugang zu Hochleistungsrechnern erhalten. An öffentlichen Mitteln stehen bis zu zehn Milliarden Euro zur Verfügung. Durch diese Anschubfinanzierung sollen zudem mindestens 20 Milliarden Euro an privaten Investitionen ausgelöst werden.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.