Künstliche Intelligenz
EU startet Milliardenprojekt für sieben KI-Gigafactories

Die Europäische Kommission hat ein Bietverfahren für den Aufbau von bis zu sieben sogenannten "AI-Gigafactories" für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz eröffnet. Die EU will damit im internationalen KI-Wettlauf gegenüber den USA und China aufholen.

    Zwei Hände mit rot lackierten Finger bilden eine Herzform in der sie ein Symbol mit dem Schriftzug AI (Artificial Intelligence) halten.
    EU startet Milliardenprojekt für sieben KI-Gigafactories. (Getty Images / Francesco Carta fotografo)
    Mit der Initiative soll eine europäische Infrastruktur gefördert werden, um die digitale Souveränität und Datenhoheit der EU zu sichern und ihre Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen wie Microsoft, Google oder Amazon zu verringern. Die geplanten Rechenzentren sollen moderne KI-Prozessoren, Cloud-Technologien, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und energieeffiziente Infrastrukturen zusammenführen. Unternehmen, Wissenschaft und öffentliche Stellen sollen damit einen besseren Zugang zu Hochleistungsrechnern erhalten. An öffentlichen Mitteln stehen bis zu zehn Milliarden Euro zur Verfügung. Durch diese Anschubfinanzierung sollen zudem mindestens 20 Milliarden Euro an privaten Investitionen ausgelöst werden.
    Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.