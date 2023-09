Trauer und Verzweiflung nach dem Erdbeben in Marokko. (AFP / FADEL SENNA)

Die Bundesregierung äußerte unterdessen Verständnis für die bisherige Absage Marokkos an Hilfsangebote deutscher Organisationen. Es sei eine große Herausforderung, die Hilfe vieler verschiedener Länder zu bewältigen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Politische Gründe für die Entscheidung könne man ausschließen. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und dem nordafrikanischen Land seien gut.

Technisches Hilfswerk steht bereit

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, dass das Technische Hilfswerk auf Abruf bereitstehe. Zwei Experten seien zudem an die deutsche Botschaft in Rabat entsandt worden. In den vergangenen Jahren hatte es unter anderem wegen unterschiedlicher Haltungen zum Westsahara-Konflikt Spannungen zwischen Deutschland und Marokko gegeben.

Marokko hatte sich entschieden, zunächst nur Hilfsangebote aus vier Ländern anzunehmen - aus Spanien und Großbritannien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Spanische sowie britische Such- und Rettungsmannschaften unterstützen laut der Nachrichtenagentur MAP gegenwärtig örtlichen Einsatzkräfte in den Erdbebengebieten. Zuletzt waren mehrere Orte noch isoliert, weil Straßen in der bergigen Unglücksregion durch Erdrutsche blockiert sind.

Das Zeitfenster von 72 Stunden, innerhalb dessen Verschüttete normalerweise noch gerettet werden können, schließt sich heute am späten Abend. Hunderte Menschen gelten noch als vermisst. Die Zahl der Todesopfer wird inzwischen mit fast 2.500 angegeben. Ebenso viele wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.