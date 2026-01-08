Laut einem Sprecher forderte die Europäische Kommission die US-Firma auf, interne Dokumente zum Chatbot Grok vorerst nicht zu vernichten. Die Kommission hege Zweifel, ob sich Musks Unternehmen an europäische Digitalgesetze halte.
Der KI-Chatbot Grok hatte auf der Plattform X unter anderem sexualisierte Bilder von Minderjährigen generiert. Die EU hatte deshalb im Dezember eine Strafe gegen die Plattform verhängt und Auskünfte zu Grok verlangt.
Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.