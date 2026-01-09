Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte bei einem Besuch in Damaskus, die EU werde in diesem und im kommenden Jahr 620 Millionen Euro bereitstellen. Ziel sei es, dass syrische Flüchtlinge eine reale Perspektive bekämen, in ihre Heimat zurückzukehren. Zu diesem Zweck will die EU auch die Zusammenarbeit mit syrischen Nachbarländern und dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR ausbauen.
Der Bürgerkrieg hatte seit 2011 Millionen Syrer in die Flucht getrieben. Nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Assad übernahm eine islamistische Übergangsregierung die Macht im Land.
Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.