Bei einem EU-Außenministertreffen in Brüssel sprach sich am Abend laut der Außenbeauftragten Kallas eine deutliche Mehrheit dafür aus, das sogenannte Assoziierungsabkommen mit Israel zu prüfen. Die Lage in Gaza sei katastrophal, sagte Kallas zur Begründung. Das Abkommen bildet die rechtliche Grundlage für Handelsbeziehungen zwischen der EU und Israel. Deutschland stimmte nach Diplomatenangaben gegen die Prüfung.

Großbritannien hatte kurz zuvor mitgeteilt, Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Israel auszusetzen. Der Schritt gelte mit sofortiger Wirkung, hieß es von der Regierung. Außenminister Lammy kündigte zudem weitere Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland an. Auch sei die israelische Botschafterin in London einbestellt worden.

London, Paris und Ottawa drohen Israel mit "konkreten Maßnahmen"

Großbritannien, Frankreich und Kanada hatten zuletzt das Vorgehen Israels deutlich verurteilt. In einer gemeinsamen Mitteilung hieß es, das menschliche Leid im teils bis zur Unkenntlichkeit zerstörten Gazastreifen sei unerträglich. Sollte Israel die erneute Militäroffensive nicht einstellen und die Beschränkungen der humanitären Hilfe nicht aufheben, werde man mit "konkreten Maßnahmen" reagieren. Details wurden nicht genannt.

Israels Ministerpräsident Netanjahu wies die Erklärung umgehend zurück und sprach von einer "riesigen Belohnung für den völkermörderischen Angriff" der Hamas auf sein Land im Oktober 2023. Israel werde nicht von seinen Kriegszielen abweichen und "sich weiterhin mit gerechten Mitteln verteidigen, bis der vollständige Sieg errungen ist", schrieb Netanjahu bei X.

Israel: Mehr als 90 Lastwagen mit Hilfslieferungen haben Gazastreifen erreicht

Nach israelischen Angaben erreichten inzwischen mehr als 90 Lastwagen mit Hilfslieferungen den Gazastreifen. In den kommenden Tagen sollten weitere Transporte genehmigt werden. Am Montag hatte Israel erstmals seit fast drei Monaten wieder Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gelassen. Zugleich will das israelische Militär aber seinen Einsatz gegen die Hamas ausweiten. Bei neuen israelischen Luftangriffen im Gazastreifen wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag nach palästinensischen Angaben mindestens 60 Menschen getötet.

