EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ida Marie Odgaard)

Wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel mitteilte, soll ein Teil des Geldes durch Erträge aus den eingefrorenen russischen Vermögen finanziert werden. Sie kündigte an, morgen in die Ukraine zu reisen und mit Präsident Selenskyj über die europäische Unterstützung für die Energieversorgung des Landes im Winter zu beraten. Geplant ist laut von der Leyen unter anderem, ein Kraftwerk in Litauen abzubauen und in der Ukraine wieder aufzubauen.

Nach Angaben der internationalen Energiebehörde wurden seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 etwa zwei Drittel der ukrainischen Kapazitäten für die Stromproduktion zerstört.

