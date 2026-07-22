Wegen russischer Teilnahme

Nach einer Empfehlung der EU-Kommission fasste die zuständige Behörde für Bildung und Kultur den entsprechenden Beschluss. Bisher wird die Biennale mit zwei Millionen Euro unterstützt.
Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, Kulturvorhaben, die mit europäischen Steuergeldern finanziert würden, sollten offenen Dialog, Vielfalt und Meinungsfreiheit fördern. Diese Werte würden im heutigen Russland nicht geachtet.
Russland nimmt erstmals seit Beginn seiner Invasion in der Ukraine an der Kunstbiennale teil. Moskau sieht darin das Ende seiner kulturellen Isolation im Westen.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.