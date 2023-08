Deutschland produziert rund ein Viertel des klimaschädlichen Gasaustoßes in der EU. (picture alliance / Panama Pictures)

Wie das Statistikamt Eurostat mitteilte, ging der Ausstoß in Deutschland lediglich um 1,8 Prozent zurück. Die Bundesrepublik ist für rund ein Viertel des klimaschädlichen Gasausstoßes in der EU verantwortlich. Unter den sieben größten Emittenten der Europäischen Union lag Deutschland bei den Einsparungen auf dem letzten Platz. Den deutlichsten Rückgang an Treibhausgasemissionen verzeichnete Polen mit 12,7 Prozent.

