Bürgerkrieg

Wegen des anhaltenden Bürgerkrieges verbietet die EU den Handel mit Gold mit dem Sudan (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Hussein Malla)

Das Edelmetall sei zu einer zentralen Einnahmequelle geworden, mit der der Konflikt finanziert werde, teilte der Rat der Mitgliedsstaaten nach dem Beschluss der Außenminister mit. Durch die Beschränkung des Handels mit sudanesischem Gold wolle man die Ressourcen verringern, die den Verantwortlichen für die Kriegsführung zur Verfügung stünden. Verboten werden auch der Verkauf und die Lieferung von Quecksilber und Zyanid in den Sudan. Die Chemikalien werden in großem Umfang beim Goldabbau und bei der Goldgewinnung eingesetzt.

Im Sudan versucht die RSF-Miliz seit April 2023 die Kontrolle über das Staatsgebiet zu erlangen. Millionen Menschen wurden durch die Kämpfe vertrieben. Knapp 20 Millionen Menschen leiden laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen an Hunger.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.