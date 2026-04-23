Der Russische Pavillon soll dieses Jahr wieder bei der Biennale in Venedig öffnen. (Felix Hörhager / dpa / Felix Hörhager)

Grund dafür ist die Teilnahme von Russland. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, man verurteile es, dass die Biennale das erlaubt habe. Der Veranstalter erklärte, man habe nicht die Befugnis, ein Land an der Teilnahme zu hindern.

Russland hatte seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 nicht mehr an der Biennale teilgenommen. Vor vier Jahren zogen sich die Künstler aus Protest gegen den Krieg kurzfristig zurück. 2024 überließ Moskau das Gebäude Bolivien. Die internationale Kunstausstellung startet am neunten Mai. Dieses Jahr beteiligen sich 99 Länder.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.