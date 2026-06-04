Ungarn zieht Veto zurück

Die Europäische Union treibt Beitrittsprozess der Ukraine voran. (IMAGO / Winfried Rothermel / IMAGO / Winfried Rothermel)

Die zyprische EU-Ratspräsidentschaft teilte mit, dass Ungarn seine Blockade aufgegeben habe. Die Vorbereitungen für den ersten Verhandlungsabschnitt hätten begonnen.

Zuvor hatten Ungarn und die Ukraine ihren langjährigen ​Streit über die Rechte der ungarischen Minderheit beigelegt. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, ​dass Schüler in der Ukraine Prüfungen auf Ungarisch ‌ablegen und bei Feierlichkeiten ungarische Nationalsymbole verwenden dürfen.

In der ersten Phase der EU-Beitrittsverhandlungen geht es unter anderem darum, dass die Ukraine Standards der Europäischen Union im Rechtssystem übernimmt. Insgesamt gibt es bis zu 35 solcher Verhandlungskapitel. Jeder Schritt im Beitrittsprozess erfordert die Zustimmung aller EU-Mitgliedsstaaten.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.