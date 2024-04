Der EU-Außenbeauftragte Borrell erhält den Auftrag, konkrete Vorschläge für neue Sanktionen gegen den Iran vorzulegen (AFP / Marcel Antonisse )

Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten erteilten bei einem Treffen in Luxemburg EU-Chefdiplomat Borrell den Auftrag, konkrete Vorschläge vorzulegen. Sie sollen es ermöglichen, weitere Handelsbeschränkungen zu erlassen, um dem Land den Bau und die Entwicklung von Drohnen und Raketen zu erschweren. Zudem ist vorgesehen, Strafmaßnahmen gegen Personen, Organisationen und Unternehmen zu verhängen, die an dem Waffenprogramm beteiligt sind. Hintergrund der Sanktionspläne ist insbesondere der großangelegte iranische Angriff auf Israel vor etwas mehr als einer Woche. Dieser wurde verübt, nachdem eine Israel zugeschriebene Attacke auf die iranische Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus erfolgte.

