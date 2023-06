Maros Sefkovic (AP)

Der Vizepräsident der EU-Kommission, Sefcovic, sagte der Welt am Sonntag, in Europa seien im vergangenen Jahr dreieinhalb Mal mehr Investitionen getätigt worden als in China. Es sei gelungen, 180 Milliarden Euro an privatem Kapital in den europäischen Batteriesektor zu holen.

Der Europäische Rechnungshof hatte am Montag gewarnt, dass der für 2035 anvisierte Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor ohne einen deutlich schnelleren Ausbau der Batteriefertigung nicht gelingen werde.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.