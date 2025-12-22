Finanzhilfen für die Ukraine

Die Nationalflagge der Ukraine und die Flagge der EU wehen im Wind. (picture alliance/dpa/Monika Skolimowska)

Damit sollen die Staatsfinanzen und die öffentliche Verwaltung des Landes unterstützt werden, wie die Europäische Kommission mitteilte. Seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 haben die EU und ihre Mitgliedstaaten Hilfen in dreistelliger Milliardenhöhe zugesagt – von militärischer und finanzieller Unterstützung bis hin zu Hilfe für Geflüchtete.

Bei erneuten russischen Angriffen auf die ukrainische Schwarzmeerstadt Odessa sind Hafen- und Energieanlagen getroffen worden. Laut dem Energieversorger DTEK wurde die Stromversorgung für mehr als 120.000 Menschen unterbrochen. Die Verstärkung der russischen Angriffe in der Region erfolgte nach mehreren ukrainischen Drohnenattacken auf russische Tanker sowie Öl-Anlagen im Schwarzen Meer.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.