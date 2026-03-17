Sogenannte „Plug-In-Hybridfahrzeuge“ haben sowohl einen Verbrenner als auch einen Elektromotor. (picture alliance / NurPhoto / Michael Nguyen)

Die EU-Kommission hatte im Dezember vorgeschlagen, auch nach dem Jahr 2035 noch Plugin-Hybride und herkömmliche Verbrenner zuzulassen. Die Hersteller müssen zudem den Kohlendioxid-Ausstoß aller Neuwagen nur noch um 90 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021 reduzieren. Der Autoindustrie geht die Lockerung nicht weit genug. Die Bundesregierung hat sich bislang nicht auf eine Position festgelegt.

Eine Entscheidung der EU-Umweltminister wird heute nicht erwartet. Bis die Verhandlungen abgeschlossen sind, dürfte es noch Monate dauern.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.