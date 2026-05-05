Spitzentreffen in Eriwan

Bei der ersten Zusammenkunft dieser Art geht es unter anderem um Projekte in den Bereichen Energie, Verkehr und Digitales sowie Sicherheit und Verteidigung. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa wollen wollen mit dem armenischen Premierminister Paschinjan auch über die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sprechen.
Die frühere Sowjetrepublik Armenien strebt inzwischen Richtung EU. Diese ist ein wichtiger Partner Armeniens bei Handel und Investitionen. Seit 2021 gibt es ein Partnerschaftsabkommen.
Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.