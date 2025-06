Sicherheitspolitik

Die EU und Australien einigen sich auf Verhandlungen über Verteidigungspartnerschaft. (AAP/IMAGO/LUKAS COCH)

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte nach einem Treffen mit dem australischen Premierminister Albanese am Rande des G7-Gipfels in Kanada, in der Freundschaftsgeschichte beider Kontinente beginne heute ein neues Kapitel. Albanese betonte, Europa und die Indo-Pazifik-Region seien in Sicherheitsfragen eng miteinander verbunden.

Wegen eines möglichen Wegfalls der US-Unterstützung und der Bedrohung aus Russland hatte die EU im März den Startschuss für einen Plan zur Aufrüstung in Europa gegeben. Der vereinbarte 150 Milliarden Euro schwere Aufrüstungsfonds für Verteidigungsausgaben soll dabei auch Ländern zur Verfügung stehen, die Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaften mit Brüssel eingehen. Bislang wurden sieben solcher Vereinbarungen geschlossen, unter anderem mit Großbritannien und Norwegen.

