Eine Sprecherin erklärte, Brüssel unterstütze Direktverhandlungen über eine Waffenruhe sowie die Forderung nach einem Waffenstillstand. Auch die Bundesregierung äußerte sich zustimmend. Man begrüße den Brief von Selenskyj an Putin grundsätzlich. Allerdings müsse den EU-Staaten bei den Verhandlungen eine wichtige Rolle zukommen. Außerdem dürfe es keine Entscheidung über den Kopf der Ukraine hinweg geben. Frankreichs Präsident Macron nannte Selenskyjs Brief eine gute Initiative.
Selenskyj hatte Putin in einem offenen Brief Verhandlungen in einem neutralen Staat und eine Waffenruhe für die Dauer der Gespräche vorgeschlagen.
Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.