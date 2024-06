Handelsstreit

Die Regierung in Peking teilte mit, die Konsultationen würden vom chinesischen Handelsminister Wang und EU-Handelskommissar Dombrovskis geführt. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Habeck: "Zölle nicht als Strafe zu verstehen"

Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte zuvor die Pläne der EU für Zölle auf chinesische Elektro-Autos gegen Kritik verteidigt. Es handele sich dabei nicht um Strafzahlungen, sagte er bei seinem Besuch in Peking. Die Europäische Kommission habe neun Monate lang geprüft, ob chinesische Firmen von staatlichen Subventionen profitierten. Da dem so sei, dienten die Zölle lediglich dazu, diese Vorteile auszugleichen.

Die Volksrepublik hatte wegen der angekündigten Zölle vor einem Handelskrieg gewarnt. Vertreter der deutschen Industrie drängten auf eine Beruhigung in dem Streit. Der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Treier, sagte der "Rheinischen Post", Habeck solle sich bei seinem Besuch dafür einsetzen, die Wogen zu glätten. Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Gönner, mahnte, negative Auswirkungen auf internationale Lieferketten und europäische Unternehmen müssten so gering wie möglich gehalten werden.

Die Zölle auf Elektro-Autos von zusätzlich bis zu 38,1 Prozent sollen ab dem 4. Juli erhoben werden. Die Überprüfung der EU-Kommission soll noch bis zum 2. November fortgesetzt werden. Dann werden endgültige Sätze festgelegt, üblicherweise für fünf Jahre.

Habeck: Pekings Unterstützung für Russsland hat negative ökonomische Folgen für China

Die Unterstützung der chinesischen Regierung für Russland hat nach Auffassung des Bundeswirtschaftsministera negative ökonomische Folgen für ihr Land.

Habeck verwies während eines Besuchs in Shanghai auf verwehrte chinesische Investitionen in deutsche Unternehmen und strengere Kontrollen chinesischer Exporte. Der Grünen-Politiker führte dies vor allem auf die Lieferung von sogenannten Dual-Use-Gütern nach Russland, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden können. China habe deren Anteil am Handel mit Moskau deutlich erhöht, und man müsse leider vermuten, dass sie nicht nur im militärischen Bereich angewendet werden könnten, sondern auch tatsächlich würden. Man könne aber nicht zulassen, dass mit aus Europa exportierten Gütern der russische Angriffskrieg indirekt und am Ende direkt unterstützt werde.

Zu Dual-Use-Gütern zählen etwa Prüf- und Messvorrichtungen oder auch Ventile sowie Elektronik-Teile.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.