Videokonferenz
EU und Golfstaaten vereinbaren gemeinsame diplomatische Bemühungen um Ende des Iran-Kriegs

Die EU und die Golfstaaten haben gemeinsame diplomatische Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs vereinbart.

    Die Flaggen hängen hintereinander an Fahnenmasten. Dahinter ein Teil des Parlamentsgebäudes.
    Die Flaggen der EU-Staaten - hier vor dem EU-Parlament in Straßburg. (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)
    Ziel sei eine dauerhafte Lösung, die dem iranischen Volk die Entscheidungsgewalt über seine Zukunft verschaffe, hieß es nach einer gemeinsamen Videokonferenz der EU-Außenminister mit ihren Kollegen der Staaten des Golf-Kooperationsrats. Zudem solle der Bau einer iranischen Atombombe verhindert werden, und die destabilisierenden Aktivitäten des Iran in der Region und in Europa sollten gestoppt werden.
    An der Video-Sitzung hatte auch die EU-Außenbeauftragte Kallas teilgenommen.
    Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.