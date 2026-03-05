Ziel sei eine dauerhafte Lösung, die dem iranischen Volk die Entscheidungsgewalt über seine Zukunft verschaffe, hieß es nach einer gemeinsamen Videokonferenz der EU-Außenminister mit ihren Kollegen der Staaten des Golf-Kooperationsrats. Zudem solle der Bau einer iranischen Atombombe verhindert werden, und die destabilisierenden Aktivitäten des Iran in der Region und in Europa sollten gestoppt werden.
An der Video-Sitzung hatte auch die EU-Außenbeauftragte Kallas teilgenommen.
Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.