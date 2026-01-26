Vor Gipfeltreffen
EU und Indien einig über geplantes Handelsabkommen

Einen Tag vor dem EU-Indien-Gipfeltreffen ist das geplante Handelsabkommen nach Angaben der indischen Regierung unterschriftsreif.

    EU-Ratspräsident Antonio Costa (Mitte links) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßen Offizielle bei ihrer Ankunft zur Parade zum Tag der Republik in Neu-Delhi, Indien.
    Parade zum Tag der Republik in Neu-Delhi, Indien (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Manish Swarup)
    Handelsstaatssekretär Agrawal sagte, die Gespräche seien erfolgreich abgeschlossen worden. Das Abkommen solle morgen während des Gipfeltreffens in Neu Delhi vorgestellt werden.
    Die EU erhofft sich von dem neuen Handelsbündnis unter anderem eine Steigerung der Auto- und Stahlexporte nach Indien. Indien könnte im Gegenzug mehr Medikamente und Textilprodukte nach Europa liefern. Auch ein Verteidigungs- und Sicherheitsabkommen soll noch geschlossen werden.
    EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa halten sich bereits in Neu Delhi auf. Sie nahmen dort an einer Parade zum indischen Nationalfeiertag teil.

    Aus dem Deutschlandfunk-Programm

    Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.