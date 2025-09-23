EU-Kommissar Sefcovic und Indonesiens Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto unterzeichneten die Vereinbarungen auf Bali. Sefcovic sagte, man sende der Welt ein starkes Signal. Die EU und Indonesien stünden für einen offenen, regelbasierten und für beide Seiten vorteilhaften internationalen Handel. Airlangga Hartarto sprach von einem wichtigen Meilenstein.
Ein Kernpunkt ist die Zollfreiheit. Die EU erhofft sich zudem einen verlässlichen Zugang zu kritischen Rohstoffen, unter anderem Nickel für Auto-Batterien.
Die Europäer sind angesichts der Spannungen mit den USA derzeit verstärkt bemüht, weltweit ihre Handelsbeziehungen mit anderen Ländern auszubauen.
Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.