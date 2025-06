Kanada und die EU haben bei einem Gipfeltreffen in Brüssel eine engere Kooperation vereinbart. (dpa / Sean Kilpatrick)

Beide Seiten unterzeichneten bei einem Gipfeltreffen in Brüssel ein entsprechendes Abkommen. Darin bekräftigen sie, weiterhin die Ukraine zu unterstützen, sich bei Verteidigungsfragen stärker auszutauschen und sich gemeinsam für eine regelbasierte internationale Ordnung einzusetzen. Der kanadische Premierminister Carney sagte, als das europäischste der nichteuropäischen Länder blicke Kanada zuallererst auf die EU, wenn es darum gehe, eine bessere Welt zu schaffen. Er kündigte die Aufnahme umfassender Verhandlungen etwa in den Bereichen Handel, Sicherheit, Digitalisierung und Klimaschutz an. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, man wolle überdies die Kooperationen beim Rohstoffhandel vertiefen.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.