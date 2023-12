An der Zeremonie in Nairobi nahmen Kommissionspräsidentin von der Leyen und Kenias Präsident Ruto teil. Dieser nannte das Abkommen historisch. Von der Leyen erklärte , Kenia sei ein bedeutender Partner der EU in Afrika. Das neue Partnerschaftsabkommen werde den Handel voranbringen, Investitionen ankurbeln und Arbeitsplätze in Kenia schaffen.