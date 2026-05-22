Weltwirtschaft

Die EU und Mexiko bauen ihre Handelsbeziehungen aus. (picture alliance / Rupert Oberhäuser / Rupert Oberhäuser)

Beide Seiten hatten ihre Verhandlungen über eine überarbeite Version des im Jahr 2000 geschlossenen Vertrags bereits im Januar des vergangenen Jahres beendet. Seither waren noch juristische Details zu klären. Die neue Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass Zölle von bis zu 100 Prozent auf EU-Produkte wie Käse, Nudeln und Konfitüren wegfallen. Für Mexiko mit seinen 130 Millionen Einwohnern ist die Europäische Union nach den USA der weltweit bedeutendste Exportmarkt. Das jährliche bilaterale Handelsvolumen beträgt rund 86 Milliarden Euro.

Als Reaktion auf die umstrittene Zollpolitik von US-Präsident Trump bemüht sich Mexiko ebenso wie die um den Ausbau ihrer Handelsbeziehungen mit anderen Ländern und Regionen.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.