Die EU und die Schweiz rücken eneger zusammen

Die EU-Außenbeauftragte Kallas und der Schweizer Außenminister Cassis unterzeichneten in Zürich eine entsprechende Erklärung. Sie zielt darauf ab, vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen den Dialog zu intensivieren. Außerdem unterzeichneten beide Seiten ein Abkommen, das es der neutralen Schweiz erleichtern soll, sich an zivilen und militärischen Friedensmissionen zu beteiligen. Cassis betonte, dass das Abkommen keine Verpflichtungen schaffe und die Schweiz weiterhin von Fall zu Fall entscheiden werde.

Kallas erklärte, sie sehe auch Potenzial für eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Bekämpfung hybrider Angriffe. Die Neutralität der Schweiz sei kein Hindernis für eine engere Zusammenarbeit.

