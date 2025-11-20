Vor G20-Gipfel
EU und Südafrika unterzeichnen Partnerschaft für sauberen Handel

Die Europäische Union und Südafrika wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit vertiefen.

    EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratschef Costa sowie Südafrikas Präsident Ramaphosa stehen hinter Rednerpulten.
    Zwischen der EU und Südafrika wurde eine Vereinbarung über sauberen Handel getroffen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Themba Hadebe)
    Beide Seiten vereinbarten in Johannesburg unter anderem Investitionen in grünen Wasserstoff, kritische Rohstoffe sowie Dekarbonisierung. Außerdem wolle man Lieferketten sauberer und widerstandsfähiger machen, teilten EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratschef Costa sowie Südafrikas Präsident Ramaphosa mit. Vereinbart wurden auch Investitionsprojekte im Rahmen der EU-Strategie Global Gateway, die wiederum Arbeitsplätze in Südafrika schaffen sollen.
    Am Samstag beginnt der G20-Gipfel in Johannesburg.
    Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.