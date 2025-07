Treffen in Schottland

EU und USA einigen sich im Handelsstreit - Zölle von 15 Prozent für Waren aus Europa

Die USA und die Europäische Union haben in dem seit Monaten andauernden Zollkonflikt eine Einigung erzielt. Kommissionspräsidentin von der Leyen und US-Präsident Trump teilten nach ihrem Treffen in Schottland mit, dass man einen Basiszoll von 15 Prozent für die meisten Waren-Importe aus der EU in die USA vereinbart habe. Der Satz gelte auch für Halbleiter, Pharmaprodukte und für Autos.