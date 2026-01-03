Nach Brandkatastrophe in Crans-Montana

Trauer nach der Brandkatastrophe in einem Klub in Crans-Montana in der Schweiz (Antonio Calanni / AP / dpa)

Teils auch innere und lebensgefährliche Verletzungen

Nach Angaben der Walliser Kantonsregierung kamen bei dem Unglück 40 Menschen ums Leben, 119 wurden verletzt - die meisten so schwer, dass sie weiter in Lebensgefahr schweben. Die Verletzten wurden zunächst in auf Brandwunden spezialisierten Kliniken in Genf und Lausanne behandelt. Viele haben nach Angaben von Ärzten nicht nur äußere, sondern auch innere Verbrennungen erlitten. Die Behandlung dürfte oft Monate dauern.

Nach Angaben der Behörden sind die meisten der Opfer Schweizer Staatsbürger, insgesamt 25 kommen aus Frankreich und Italien. Ob sich Deutsche unter den Opfern befinden, ist weiter unklar. Wie die örtlichen Behörden mitteilten, kann es Tage dauern, bis die Namen aller Opfer festgestellt sind. Experten nutzten dafür auch Zahn- und DNA-Proben. Man müsse sich "100-prozentig sicher" sein, bevor man die Familien informiere, hieß es.

Crans-Montana ist einer der bekanntesten Touristenorte in den Schweizer Alpen und über Feiertage wie Weihnachten und Neujahr mit Tausenden Besuchern aus aller Welt meist ausgebucht.

