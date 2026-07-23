Wegen unfairer Geschäftspraktiken

Google muss 890 Millionen Euro wegen Wettbewerbverstoßes zahlen (Archivbild). (picture alliance / xim.gs / Philipp Szyza)

Der Online-Konzern muss 890 Millionen Euro zahlen, wie die Europäische Kommission mitteilte. Google habe eigene Angebote wie Sportergebnisse oder Hotelsuchen in den Suchergebnissen bevorzugt, teilte die Brüsseler Behörde mit. Ähnlich rechtswidrig werde auch im Google Play Store verfahren, in dem Nutzer Apps herunterladen können.

Google kann sich gegen die Strafe vor Gericht wehren. Zuletzt kam es nach ähnlichen Entscheidungen der EU-Kommission zu Gerichtsprozessen, die sich zum Teil über Jahre erstreckten. Beobachter erwarten zudem, dass die Strafe zu erneuten Spannungen zwischen Brüssel und Washington führen könnte. Nach einer Milliardenstrafe gegen Google im vergangenen Jahr hatte US-Präsident Trump mit Zöllen gedroht.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.