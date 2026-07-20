Illegale Produkte

Der chinesische Online-Händler Aliexpress muss eine hohe Strafe zahlen. (picture alliance/ZUMAPRESS.com/Sheldon Cooper)

Der chinesische Online-Händler muss 550 Millionen Euro zahlen, wie die Europäische Kommission mitteilte. Unter anderem seien gefälschte Kleidung, unsicheres Spielzeug und gefährliche Kosmetika widerrechtlich wochenlang nicht von der Plattform genommen worden. Das Unternehmen, das zum Alibaba-Konzern gehört, hat demnach nicht genug getan, um die Verbraucher in der EU vor solchen Produkten zu schützen. AliExpress wird auch vorgeworfen, nicht genug Personal für die Überprüfung potenziell illegaler Produkte zu haben.

Zuletzt hatte die EU-Kommission wegen ähnlicher Vorwürfe eine Millionenstrafe gegen den chinesischen Anbieter Temu verhängt.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.