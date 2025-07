Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Dies gab das Auswärtige Amt in Berlin bekannt. Demnach werden gegen die Betreiber der in der Türkei registrierten Plattform Reiseeinschränkungen verhängt und ihre Vermögenswerte eingefroren. Es sei erwiesen, dass "Red." im Auftrag Russlands gezielt Desinformation verbreite, um damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch in Deutschland zu schwächen, hieß es. Demnach gibt es enge Verflechtungen von "Red." mit dem russischen Staatsmedium RT. Dessen Fernsehauftritt war in Deutschland im Jahr 2022 verboten worden.

