Gewalt im Ostkongo

Die Strafmaßnahmen gegen das ostafrikanische Land betreffen unter anderem drei Generäle der ruandischen Armee und den Leiter der dortigen Rohstoffbehörde. Die EU-Länder erklärten, Ruanda verletze die territoriale Integrität des Kongos und trage zu einem bewaffneten Konflikt und der Instabilität in der Region bei. Auch mehrere hochrangige Mitglieder der kongolesischen Rebellengruppe M23 wurden mit Sanktionen belegt.

In der angolanischen Hauptstadt Luanda sollen in Kürze Friedensverhandlungen zwischen der kongolesischen Regierung und der M23-Miliz beginnen. Beide Seiten bestätigten die Aussendung von Delegationen. Die Rebellen hatten in den vergangenen Monaten große Gebiete im Ostkongo eingenommen, darunter die Provinzhauptstädte Goma und Bukavu. In dem Konflikt geht es um politische Macht und die Kontrolle über Rohstoffvorkommen.

