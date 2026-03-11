Krieg im Mittleren Osten

Diese seien für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen verantwortlich, teilte die EU-Außenbeauftragte Kallas in Brüssel mit. Mit den Strafmaßnahmen setze man ein Zeichen, dass die Zukunft Irans nicht auf Unterdrückung aufgebaut werden könne. Sanktioniert werden demnach unter anderem 19 Personen. Einzelheiten nannte Kallas nicht.
Die EU hatte bereits zuvor gegen mehrere hundert Organisationen, Unternehmen und Personen aus dem Iran Sanktionen erlassen, darunter gegen die Revolutionsgarden. Die Strafmaßnahmen beinhalten neben dem Einfrieren von Vermögen und einem Finanzierungsverbot auch Einreiseverbote.
