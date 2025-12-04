Die EU-Kommission wollte für ältere Autos eine jährliche Hauptuntersuchung (HU) einführen. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Zur Begründung verwiesen sie bei ihrem Treffen in Brüssel unter anderem auf die zusätzlichen Kosten für Autofahrer. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass alle Autos und Transporter, die mindestens zehn Jahre alt sind, künftig jedes Jahr zur Hauptuntersuchung müssen. Bislang ist das nur alle zwei Jahre nötig.

Unter anderem die Bundesregierung hatte sich gegen die Verschärfung eingesetzt. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums erklärte, dass nur sehr wenige Verkehrsunfälle auf technische Mängel an den Fahrzeugen zurückzuführen seien.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.