Gratis durch Europa

EU verschenkt 40.000 Interrail-Tickets. (Andreas Arnold/dpa)

Das Portal für die Bewerbung ist am Mittag freigeschaltet worden. Interessenten müssen ein Allgemeinwissen-Quiz zur EU ausfüllen. Bewerben kann man sich innerhalb der nächsten zwei Wochen. Danach werden die mehr als 40.000 Fahrscheine ausgelost. Knapp 7.000 davon sind für junge Menschen aus Deutschland reserviert. Wer zu den Gewinnern gehört, kann zwischen dem 1. Juli 2026 und dem 30. September 2027 gratis mit dem Zug durch die EU fahren.

Die Initiative "Discover EU" gibt es seit dem Jahr 2018. Seit dem Start haben sich mehr als 1,9 Millionen junge Menschen beworben, rund 432.000 bekamen ein Ticket.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.