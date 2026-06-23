EU-Vertreter empfangen erstmals Taliban in Brüssel. (AFP/NICOLAS TUCAT)

Der Besuch hatte im Vorfeld Kritik, unter anderem von Menschenrechtsvertretern hervorgerufen. Auch die Grünen kritisierten die diplomatische Öffnung der EU für Taliban-Vertreter. Deren Einladung nach Europa sei ein schwerwiegender Fehler, heißt es in einem offenen Brief mehrerer Bundestags-Abgeordneter an EU-Institutionen. Die Lage für Frauen und Mädchen in Afghanistan habe sich dramatisch verschlechtert; zudem habe sich dort die politische Unterdrückung verschärft.

Auch die Bundesregierung lässt derzeit zusätzliche afghanische Konsularbeamte nach Deutschland, um mehr Straftäter nach Afghanistan abschieben zu können.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.