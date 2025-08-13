Gemeinsame Erklärung

In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, man brauche einen Waffenstillstand, der den Krieg beenden könne, damit Geiseln freigelassen werden und Hilfsgüter ungehindert auf dem Landweg nach Gaza gelangen könnten. Es seien jetzt dringende Maßnahmen notwendig, um eine Hungersnot zu stoppen. Benötigt würden unter anderem Nahrung, Unterkünfte, Treibstoff, sauberes Wasser und Medikamente. Außerdem müssten Zivilisten und Helfer an den Verteilungsstellen geschützt werden.
Unterzeichnet haben die Erklärung unter anderem die EU-Außenbeauftragte Kallas sowie die Außenminister Australiens, Kanadas, Islands, Japans, Norwegens, der Schweiz, Großbritanniens und vieler EU-Länder. Bundesaußenminister Wadephul gehört nicht dazu.
