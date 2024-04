Syrien

EU verurteilt Angriff auf iranische Botschaft - Zahl der Opfer gestiegen

Die Europäische Union hat den Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus vor zwei Tagen verurteilt. In einer Pressemitteilung des diplomatischen Dienstes der EU heißt es, eine weitere Eskalation in der Region liege in niemandes Interesse. Auch die Bundesregierung rief zur Deeskalation auf, äußerte sich aber zurückhaltend.