Die EU verurteilt den Bombenanschlag auf eine christliche Kirche in Damaskus. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Bakr Al Kasem)

Ein Sprecher der EU-Kommission stufte die Tat als heimtückische und feige Gewalt ein, die sich gegen Christen und zugleich gegen alle Syrer richte. Es sei nun wichtig, noch mehr gegen die Terrorbedrohung zu tun und sicherzustellen, dass Organisationen wie die Terrormiliz IS dauerhaft besiegt würde.

Der Attentäter hatte gestern während einer Messe in der griechisch-orthodoxen St. Elias-Kirche auf die Gläubigen gefeuert und einen Sprengstoffgürtel gezündet. Mindestens 25 Menschen wurden getötet, rund 60 erlitten Verletzungen. Laut dem syrischen Innenministerium gehörte der Täter dem IS an.

Auch der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, verurteilte die Gewalttat in aller Form und forderte die Regierenden in Damaskus auf, Christen und andere bedrohte Minderheiten zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.