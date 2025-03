Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA (AP)

Die Risiken möglicher tödlicher Schäden seien höher zu bewerten als die potenziellen Vorzüge, teilte die Behörde mit Sitz in Amsterdam mit. Der Wirkstoff Donanemab soll Patienten im Frühstadium der Krankheit helfen und den Krankheitsverlauf verlangsamen. Unter dem Produktnamen Kisunla ist er bereits in den USA, Japan, China und Großbritannien zugelassen. Bisher ist in der EU noch kein Medikament zugelassen, das direkt auf den Verlauf von Alzheimer zielt.

