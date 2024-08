In vielen Städten Venezuelas gab es Demonstrationen gegen die Wahl. (AP / Jacinto Oliveros)

Der Europäische Rat forderte in einer Erklärung eine unabhängige Überprüfung der Wahlprotokolle durch eine international anerkannte Einrichtung. Jeder Versuch, die vollständige Veröffentlichung der Daten zu verzögern, würde nur weitere Zweifel an deren Glaubwürdigkeit aufkommen lassen. Weiter heißt es in der Erklärung, von der Opposition in Venezuela veröffentlichte Wahlprotokolle deuteten darauf hin, dass deren Kandidat González die Präsidentschaftswahl mit deutlicher Mehrheit gewonnen habe.

Die Proklamation Maduros zum Sieger der Präsidentschaftswahl hatte international Zweifel und Proteste ausgelöst. Es gab in den vergangenen Tagen mehrere große Demontrationen gegen Maduro. Die Regierung geht scharf dagegen vor, nach offiziellen Angaben wurden rund 2.000 Menschen festgenommen.

