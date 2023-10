Erdbeben in Afghanistan

EU will 3,5 Millionen Euro Hilfe leisten

Die EU will 3,5 Millionen Euro humanitäre Hilfe für die Erdbebenopfer in Afghanistan bereitstellen. Damit sollten zunächst die dringendsten Bedürfnisse der Bevölkerung gedeckt werden, teilte die Europäische Kommission in Brüssel mit. Winterzelte, Hygienepakete und andere Güter stünden den Partnern je nach Bedarf vor Ort zur Verfügung und könnten per Luftbrücke organisiert werden.

10.10.2023