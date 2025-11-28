Nach Entscheidung im Koalitionsausschuss

Die Bundesregierung hat eine Position zum Verbrenner-Aus gefunden. (dpa | Matthias Balk)

Man werde alle Rückmeldungen von Mitgliedsstaaten sorgfältig betrachten, einschließlich der Position der deutschen Regierung, erklärte eine Sprecherin der Kommission in Brüssel. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hatte sich in der Nacht auf eine gemeinsame Position zum Verbrenner-Aus geeinigt. Kanzler Merz kündigte an, die EU-Kommission darum zu bitten, dass auch nach 2035 hocheffiziente Verbrenner zugelassen werden können.

Die Kommission arbeitet aktuell an einer Überarbeitung der CO2-Grenzwerte für Neuwagen und will voraussichtlich in zwei Wochen einen Vorschlag veröffentlichen. Derzeit gilt, dass neue Autos ab 2035 kein CO2 ausstoßen dürfen, was von Verbrennern kaum erreicht werden kann.

