Gipfel in Brüssel

Darin heißt es, man wolle im Bereich der Verteidigung stärker kooperieren. Die EU werde dabei helfen, die Region vor Cyberbedrohungen oder ausländischer Einmischung zu schützen, etwa im Hinblick auf russische Desinformationskampagnen. Beide Seiten erklärten sich außerdem dazu bereit, stärker beim Thema Migration zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig pocht die EU auf Werte wie Rechtsstaatlichkeit oder Meinungsfreiheit.

Die Europäische Union will die sechs Westbalkanstaaten zu weiteren Reformanstrengungen ermuntern. Eine EU-Mitgliedschaft war ihnen bereits vor mehr als 20 Jahren in Aussicht gestellt worden. Inzwischen buhlen Russland und China zunehmend um Einfluss in der Region. EU-Ratspräsident Costa sagte nach dem Gipfel, die Staats- und Regierungschefs hätten über ihre Frustration berichtet. Er sei aber überzeugt, dass sich die Hürden überwinden ließen. Die geplante Erweiterung sei die wichtigste geopolitische Investition in Frieden, Sicherheit und Wohlstand.

